Inondations à Dakar : l’hôpital Philippe Senghor sous les eaux (Vidéo)

De fortes pluies se sont abattues sur Dakar ces derniers jours, provoquant des inondations massives dans plusieurs quartiers de la capitale. Parmi les structures touchées, l’hôpital Philippe Maguilen Senghor, situé à Yoff, se retrouve submergé, perturbant gravement ses activités médicales ce vendredi.





