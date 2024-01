Inéligibilité de Sonko: Clédor Sène s'attaque à Me Khoureyssi Ba et parle de communication orientée

La candidature du maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, continue de faire polémique même après le verdict de la Cour suprême qui confirme la Cour d’appel. En marge du procès, Me Khoureyssi Ba a déclaré, après le verdict, se rendre à l’évidence concernant l'élimination de son client Ousmane Sonko de la course vers le palais. « Je dois devant l’évidence, ça n’engage que moi, me rendre à l’évidence donc et tirer la conclusion qu’effectivement, les adversaires de M. Sonko, ont réussi l’objectif de l’éliminer de la présidentielle… », a déclaré Me. Khoureychi Ba. Des propos qui ne sont apparemment pas du goût de Clédor Sène. Le leader de Claire vision n’est pas d’accord avec la robe noire. Sur une probable élimination de Sonko émanant du verdict de la Cour suprême. À travers un live sur sa page Facebook, rapporte Walf.net, le membre de la Coalition Yewwi Askan Wi estime que l’avocat a tout faux. Il accuse même, Me. Ba d’être à la solde du régime. « Je comprends le jeu de Me Khoureychi BA depuis le début, il est en train de donner de la légitimité à la volonté du régime actuel d’éliminer par tous les moyens Ousmane SONKO. L’article en question parle d’une peine de plus de 6 mois avec sursis. Donc il a tout faux de dire qu' Ousmane Sonko ne pourra pas être candidat en 2024. Je dénonce avec la dernière énergie cette communication orientée de Me Cheick Khoureyssi Ba pour préparer l’opinion», a soutenu Clédor Sène. Tout comme Me LY, Clédor Sène reste convaincu que ce verdict ne peut remettre en cause l’éligibilité du maire de Ziguinchor.