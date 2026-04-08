Individu tué par le TER ce mercredi : La Senter et la Seter expliquent...

Ce mercredi, un individu a été mortellement percuté par le Train Express régional (TER). Le drame s'est produit aux alentours de 6heures 15 minutes. L'individu en question s'est introduit dans le domaine ferroviaire, avant d'être percuté par le train, entre les gares de Thiaroye et de Pikine.



"Malgré l'intervention rapide des équipes présentes sur site, cet incident a malheureusement entraîné le décès de la personne", indiquent la Seter (Société d'Exploitation du TER) et la Senter (Société Nationale de Gestion du Patrimoine du Train Express Régional).



Elles expliquent, dans un communiqué parcouru par Seneweb, que dès la survenue de l'accident, l'ensemble des dispositifs d'urgence a été immédiatement activé.



"Les équipes de la SETER, en coordination avec la Brigade Nationale des Sapeurs-pompiers et la Légion de Gendarmerie des Transports Ferroviaires, présents en permanence dans les 13 gares du TER, ont été pleinement mobilisés afin de sécuriser la zone et de faire toute la lumière sur les circonstances de cet événement", indique le communiqué.



La Senter et la Seter déclarent que ce type d'accident reste rare sur le réseau TER. Néanmoins, "chaque situation est prise avec le plus grand sérieux, avec des procédures strictes visant à garantir la sécurité des voyageurs, des riverains et des personnels", disent-elles, rappelant au public que l'accès aux voies ferrées est strictement interdit.

