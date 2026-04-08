Aide à la presse : le CDEPS saisit l’OFNAC pour « détournement de fonds »

Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal a annoncé son intention de saisir l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption ainsi que les juridictions compétentes pour des faits présumés de détournement de fonds liés à la gestion 2025 du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP).

Dans une déclaration, le patronat de la presse dénonce de « graves irrégularités », une « opacité persistante » et des « ruptures manifestes d’égalité » dans l’attribution des aides. Selon l’organisation, les procédures actuelles auraient dévoyé la vocation du fonds, transformé en « outil de pression politique sur les médias indépendants ».

Le CDEPS pointe également la responsabilité de la tutelle, affirmant que le ministre de la Communication a été « deux fois désavoué » par la Cour suprême du Sénégal, notamment à travers l’annulation d’arrêtés jugés illégaux en décembre 2025 et février 2026.

Pour l’organisation, cette situation traduirait une « dérive autoritaire » et un « mépris des principes juridiques ». Elle affirme sa détermination à défendre la liberté de la presse et à empêcher toute instrumentalisation politique du secteur.

Cette affaire pourrait ouvrir un nouveau front judiciaire autour de la gestion du financement public des médias au Sénégal.