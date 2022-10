Incidents à Tchiky : Apr Diass accuse les gardes du corps de Sonko et demande justice

Le Nemmekou Tour a débordé à Diass, plus précisément dans le village de Tchicky. Et selon Mamadou Ndione, coordonnateur Apr Diass, « sans aucune raison, les nervis de Ousmane Sonko ont sauvagement tabassé Oumar Ndione sans défense avant de s’en prendre avec une violence inouïe à plusieurs autres personnes avec des blessures graves ». « En plus des personnes, les nervis ont saccagé des biens jusqu’au niveau de la maison de notre camarade Fatou Ndione à qui nous manifestons notre totale solidarité. N’eut été le courage et la sérénité des jeunes de Thicky ainsi que le professionnalisme des forces de l’ordre alertées, la furie de ces nervis sauvages aurait pu être lourde de conséquences », lit-on dans un communiqué signé par Mamadou Ndione. Selon ledit communiqué, l’Apr Diass « suit le cas extrêmement grave des blessés et des biens saccagés œuvre de nervis payés pour semer le chaos ». « L’Apr Diass condamne avec fermeté les violences orchestrées par Ousmane Sonko et ses nervis et les tient pour responsables de ce qui est arrivé et arrivera aux blessés qui sont dans un état extrêmement grave. Toute la lumière doit être faite sur ces agissements indignes pour que justice soit faite », poursuit le communiqué.