Incident à Keur Massar : La police et la gendarmerie apaisent la tension et rassurent sur leur collaboration

Dans un communiqué conjoint transmis à Seneweb par le colonel Ibrahima Ndiaye, chef de la Division communication et relations publiques de la gendarmerie nationale, les autorités sécuritaires reconnaissent un incident survenu entre leurs agents et promettent de préserver la cohésion entre les unités.



Le 14 novembre 2025, un incident impliquant des agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale est survenu à Keur Massar. Des images de cette scène ont vite circulé sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses réactions au sein de l'opinion publique sénégalaise.



Face à l'ampleur de la polémique, les deux institutions sécuritaires ont brisé le silence, en publiant un communiqué conjoint pour clarifier la situation.



Dans leur déclaration commune, la Direction générale de la Police nationale et le Haut commandement de la Gendarmerie nationale regrettent profondément cet incident. Les deux forces reconnaissent qu'il s'agit d'un acte isolé qui ne reflète en rien la qualité des relations professionnelles et la collaboration exemplaire qui les lient au quotidien.



Les autorités tiennent à souligner que policiers et gendarmes travaillent ensemble dans l'accomplissement de leurs missions régaliennes, assurant la sécurité des citoyens sur l'ensemble du territoire national.



Des mesures pour clarifier les responsabilités



La Direction générale de la Police et le Haut commandement de la Gendarmerie assurent que des dispositions communes ont été prises pour clarifier les circonstances exactes de l'incident de Keur Massar et situer les responsabilités de chacun. L'objectif est de préserver la cohésion entre les unités des deux forces de sécurité et d'éviter que de tels incidents se reproduisent.



Un engagement renouvelé pour la sécurité publique



Les deux forces réaffirment leur détermination commune à travailler en parfaite synergie pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens ainsi que la préservation de l'ordre public sur l'ensemble du territoire sénégalais.



Ce communiqué conjoint, signé à Dakar le 18 novembre 2025 par le chef de la Division communication et des relations publiques de la police nationale et son homologue de la gendarmerie nationale, marque la volonté des deux institutions de tourner la page de cet incident isolé et de renforcer leur collaboration au service des citoyens.

