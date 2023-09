Implication du secteur privé dans la politique sénégalaise : Les réflexions de Baidy Agne

À l'approche de l'élection présidentielle, le secteur privé sénégalais exprime ses attentes et ses préoccupations pour cette période cruciale de la vie nationale. Baidy Agne, président du Conseil national du patronat du Sénégal, partage ses réflexions lors d'un entretien exclusif avec RFi et "Jeune Afrique". Il appelle à "moins de débats partisans" et exprime sa "profonde préoccupation" concernant les candidatures étrangères à l'élection présidentielle, soulignant que "tout le monde est candidat chez nous". Baidy Agne insiste sur l'importance de l'implication accrue du secteur privé dans la sphère politique, en tant qu'acteur clé du développement national. Les attentes du secteur privé se résument en quelques points clés : "Assurer notre stabilité en tant que pays, assurer la paix pour que nous puissions faire nos affaires, faire les réformes nécessaires", affirme-t-il. Le président Agne rappelle que le secteur privé est le moteur de la richesse et de l'emploi au Sénégal, insistant sur la nécessité de prendre en compte leurs préoccupations. Interrogé sur le rôle des syndicats de salariés, le président du CNP se montre optimiste quant à leur fonction de contre-pouvoir, affirmant qu'"ils le font, je pense". Il met également en exergue « l'excellent dialogue » entre les syndicats patronaux et les salariés, notant que le secteur privé sénégalais connaît rarement des grèves.