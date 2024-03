« Il refusait toujours… » : Bassirou Diomaye Faye raconté par son meilleur ami

Bassirou Diomaye Faye et son directeur de campagne, Mor Sarr, ont une relation qui remonte à leur enfance, alors qu’ils étaient camarades de classe au lycée. Le lien entre les deux hommes est si fort que le deuxième fils du président nouvellement élu porte le nom de Mor Sarr. Mor Sarr partage des souvenirs de leur jeunesse, mettant en lumière les traits de caractère uniques de Bassirou Diomaye Faye. Il le décrit comme quelqu’un qui déteste le gaspillage, une caractéristique qu’il a manifestée dès leur adolescence en refusant de laisser tomber la moindre graine de cacahuète par terre. En plus d’être attentif à sa consommation alimentaire, Bassirou est également connu pour son sens de l’humour. Mor Sarr le décrit comme le plus comique de leur génération, rappelant comment il mettait parfois son pantalon bouffant pour danser dans le restaurant de l’université lors des repas. Malgré son humour, Bassirou Diomaye Faye est également un travailleur acharné, ne laissant jamais personne lui marcher sur les pieds. Mor Sarr se souvient également des moments difficiles de leur parcours, comme lorsque Bassirou a dû travailler dans les champs maraîchers pour payer ses frais de scolarité. En dehors de ses engagements politiques, Bassirou Diomaye Faye a des passions variées, notamment les arts martiaux comme le Kung-fu, le Viet Vo Dao et le Systema russe, ainsi que la poésie. Cette diversité d’intérêts témoigne de sa personnalité dynamique et polyvalente.