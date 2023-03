Idrissa Seck agacé par le retard du décret de la Présidence

La session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental (CESE) a été retardée hier en raison d’un problème administratif concernant les convocations qui n’ont pas été envoyées à temps aux conseillers. Dans de propos rapportés par le journal ‘l’AS, le président de l’institution, Idrissa Seck, a exprimé son mécontentement envers ce retard Nous aurions dû procéder à l’ouverture de la session ce matin, mais en raison de raisons administratives strictes, la secrétaire générale du CESE attendait le décret physique de convocation de la session qui devait venir de la Présidence, et qui a été retardé pour une raison inconnue », a déclaré M. Seck. Le décret est un document officiel qui convoque la session, et sans lui, la session ne peut pas commencer. Le président du CESE a déclaré que « lorsque le décret a été communiqué, il a tenu lieu de décret, et il n’est pas nécessaire d’attendre le décret physique ». Cependant, il est surprenant que le décret ait été retardé, surtout étant donné que le président de la République devait partir en tournée économique à Sédhiou. M. Seck a déclaré que lorsqu’il a annoncé hier que la session serait reportée en raison de l’absence du décret, son collègue de la Présidence ne comprenait pas, car il avait pris toutes les dispositions pour signer le décret avant son départ. Ce genre de situation montre selon lui les défauts de l’administration sénégalaise, où « parfois, l’autorité émet sa volonté, mais il peut y avoir du temps pour l’exécution ».