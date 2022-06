Idrissa Seck à Yewwi: « Nous sommes tous tenus de nous soumettre à la décision du conseil constitutionnel »

« Le conseil constitutionnel a mis un terme et de façon définitive au débat sur la recevabilité des listes pour les élections législatives du 31 juillet 2022. Personne n’a le droit de prolonger ce débat sous d’autres formes », a déclaré le président du Conseil économique social et environnemental, lors de la rencontre des leaders de Benno Bokk Yakaar, ce mardi 7 juin 2022. Le leader de Rewmi invite ainsi, ses anciens alliés de l’opposition à se soumettre à la décision du juge constitutionnel qui a déjà tranché.



« Une fois que le conseil constitutionnel a rendu sa décision, nous acteurs politiques, pouvoir comme opposition sommes tenus de nous y soumettre. À défaut de quoi, nous rompons l’équilibre de l’Etat de droit et nous faisons effondrer l’Etat dans notre pays », prévient-il, rappelant à Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Cie que dans ce contexte mondial difficile, la priorité est ailleurs et que l’attitude républicaine serait, selon lui, de préserver la stabilité du pays.



Pour sa part, la tête de liste de Benno bokk Yakaar, Aminata Touré constate les « appels répétés à l’insurrection » et les dénonce avec la dernière énergie. « Ce qu’on a entendu ces derniers moments, c’est un appel à l’insurrection cela n’est pas acceptable dans une démocratie », dénonce-t-elle.