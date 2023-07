Idrissa Seck: «Sonko est encore jeune, il n'a qu'à attendre les prochaines élections»

Interpellé sur la décision de Macky Sall de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle, le leader du Rewmi, Idrissa Seck, s'est aussi prononcé sur l'avenir politique du président de Pastef Ousmane Sonko, devenu pour le moment inéligible après avoir été condamné à deux reprises dans des affaires de diffamation (contre Mame Mbaye Niang) et de corruption de la jeunesse (Sweet beauté). "Les décisions de justice doivent être appliquées à la lettre. Dans toutes les sociétés, c'est comme ça que cela se passe", a-t-il d'emblée déclaré au cours d'un entretien avec Seneweb et la 7tv. "Mon souhait, c'est que tous puissent participer à ces élections, mais pour le cas Ousmane Sonko, je dis que si la justice s'abat sur lui, il n'a qu'à attendre les prochaines élections parce qu'il est encore jeune", a ajouté l'ancien président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), qui dit espérer que les prochaines joutes élections seront "libres" et "inclusives". En tout état de cause, celui qui se proclame « chef de l’opposition », a rappelé que "des milliers de Sénégalais sont actuellement dans les prisons, pour avoir été condamnés". Mieux, a-t-il indiqué, "chaque jour que Dieu fait, les décisions de justice font l'objet de controverses dans de grands pays comme la France ou les États-Unis, mais elles sont tout de même exécutées".