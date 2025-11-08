Ibrahima Wade, un passionné du sport équestre à cheval sur la rigueur et l’organisation

ENEGAL-ATHLETISME-PROFIL



Le coordonnateur général du Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Dakar 2026, Ibrahima Wade, a la délicate mission de rendre fiers le Sénégal et l’Afrique en relevant le défi de l’organisation de cet événement de dimension internationale qui se déroule pour la première fois sur le continent africain.



Le nom de Ibrahima Wade sera désormais associé aux premiers Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) organisés à Dakar, une première fois en terre africaine. Il porte la lourde casquette de coordonnateur général du Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) aux côtés de Mamadou Diagna Ndiaye, qui en est le président.



Ce passionné de sport équestre a le parcours, l’expérience et les compétences nécessaires pour surmonter les obstacles.



Le natif de Thiès, au parcours on ne peut plus riche, a fait tout son cursus scolaire dans la Cité du rail, avant d’atterrir, après le baccalauréat, à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.



Il y décroche une maîtrise en droit, puis un diplôme d’études approfondies général en droit, un diplôme d’études approfondies spéciales pour l’enseignement supérieur.



Il est aussi diplômé de l’ancienne ENAM (Ecole nationale d’administration et de la magistrature), devenue ENA (Ecole nationale d’administration), en qualité d’inspecteur du Trésor.



Il poursuit ses études au Centre d’études financières, économiques et bancaires de Paris, puis aux Etats-Unis – il est certifié de Harvard University of Cambridge (Massachussetts, USA), avant d’obtenir un Certificat d’aptitude à la profession d’avocat.



Le CV qui a séduit Abdoulaye Wade



La soif inextinguible de connaissances, il “amasse” les qualifications et compétences dans divers domaines suivants : droit, économie, finances publiques et finance d’entreprise, coordination des activités gouvernementales, pilotage de politiques de développement et de transformation structurelle, pilotage de réformes institutionnelles et sectorielles, etc.



Le genre de CV qui impressionne le président Abdoulaye Wade qui a fait appel à lui dans les premiers gouvernements de la première alternance politique survenue au Sénégal en mars 2000.



Avec l’arrivée de Mame Madior Boye à la Primature en 2001, il est nommé secrétaire général du gouvernement, poste qu’il ne quittera qu’en 2005, à la faveur de la “de-seckisation” opérée par le régime libéral, qui le soupçonnait d’être un proche de l’ancien Premier ministre Idrissa Seck, avec lequel il partageait Thiès.



Les sauts d’obstacles pour surmonter les grands défis



Difficile pourtant de se priver d’un génie comme Ibrahima Wade, président de la Fédération sénégalaise des sports équestres (FSSE) depuis 2008, après sa reconduction en janvier 2025. Ce passionné du sport équestre connaît les sauts d’obstacles. Même pour surmonter les aléas de la vie.



Sa traversée du désert prend fin en 2008 lorsqu’il revient aux affaires. Cette fois-ci, le président Wade lui confie le secrétariat exécutif du comité de pilotage de la Stratégie de croissance accélérée (SCA) dont l’objectif principal est de réaliser des taux de croissance de 7% sur de longues années.



L’élection du président Macky Sall en 2012 marque l’avènement d’un nouveau référentiel de politiques publiques : le Programme Sénégal émergent (PSE). Ibrahima Wade, pourtant soupçonné d’accointances politiques, avec Idrissa Seck, puis la Génération du Concret de Karim Wade, parvient à conserver son poste de secrétaire permanent de la SCA.



Preuve que ce haut cadre, à cheval sur les principes de rigueur, d’organisation et de méthode, est sans écurie politique. Mais juste un militant du parti du… travail bien fait.



Mieux, il bénéficiera de la confiance du président Sall en héritant, en 2014, de la direction générale du Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal Emergent (BOS/PSE).



Qui mieux que cet homme qui vit, respire et se nourrit de sport pour coordonner le Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse ?

