ISRA : les chercheurs dénoncent un blocage et brandissent la menace de grève

Dans un communiqué transmis à Sud Quotidien, le SARAA a dénoncé l’inaction des autorités face aux « blocages majeurs » qui entravent le bon fonctionnement de l’ISRA.
Malgré les instructions du Président de la République, données lors du Conseil des ministres du 11 juin 2025 pour renforcer les ressources humaines, financières et techniques de l’Institut, aucune mesure concrète n’a été mise en œuvre, selon le syndicat.
Une crise qui, selon le syndicat, met directement en péril les efforts pour l’atteinte de la souveraineté alimentaire du Sénégal.
