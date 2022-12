[Humeur] L’attaque indigne contre Pape Djibril Fall, Sonko pompier-pyromane (Par Adama Ndiaye)

“Ceux qui peuvent vous faire croire à des absurdités peuvent vous faire commettre des atrocités” (Citation apocryphe)



À l’appel de plusieurs organisations de la société civile et de quelques personnalités de l’opposition, un rassemblement s’est tenu à la Place de la Nation pour que les autorités fassent toute la lumière sur les irrégularités pointées par la Cour des comptes dans l’exécution des Fonds dédiés à la riposte contre le covid-19. Venu se joindre à cette initiative, Pape Djibril Fall a été malmené par une partie de la foule. Le Député a été conspué, insulté, des armes ont été sorties contre lui, sa voiture caillassée,avant que sa sécurité ne l’exfiltre des lieux. Les témoins sur place sont unanimes : les auteurs de ces brutalités sont des sympathisants de PASTEF et de son leader, Ousmane Sonko.



Que paie Pape Djibril Fall ? Une posture indépendante. Un discours nuancé. Une propension à ne pas hurler avec les loups.Jamais on ne l’a encore entendu verser dans les attaques ad hominem. Il fut l’un des rares parlementaires à sauver l’honneur lors de la dernière session budgétaire : au moment où beaucoup de ses collègues éructaient, s’abaissaient ou se comportaient en caïd de cours récréation, l’ex journaliste de la TFM a fait preuve d’une remarquable mesure, axant son discours sur les problèmes quotidiens des Sénégalais. Ce style modéré, qui met l’intérêt général au centre des préoccupations et qu’il cultive depuis la campagne électorale, dérange. Ce qui en dit long sur l’état du débat public au Sénégal.



Ousmane Sonko, pompier pyromane



Et là, il convient de mettre les pieds dans le plat. Les sympathisants de PASTEF, qui ergotent à longueur de journée sur la démocratie, ne brillent pas par leur sens de la…démocratie. Ils n’ont d’estime que pour ceux qui sont soumis aux idées et discours de leur grand timonier, PROS. La moindre réserve, critique, le désaccord le plus banal, est considéré comme une outrecuidance, un crime de lèse-majesté, voire du blasphème. Leur sectarisme atteint des proportions insoupçonnées. Tous ceux qui ne communient pas autour de la sainte parole de PROS sont excommuniés, victimes de harcèlement en ligne, traités de vendus. La RFM, l’OBS, tout le groupe Futurs Média, Dakaractu, Leral, côté médias, en ont fait les frais. Durant la campagne les autres partis d’opposition ont été systématiquement présentés comme des marionnettes de Macky Sall, financés et téléguidés par le Palais.



Ousmane Sonko, qui a recadré ses sympathisants après les incidents de cet après-midi, portent une lourde responsabilité dans ce climat de terreur intellectuelle. Lui-même a été l’instigateur de ce soupçon permanent sur la vraie nature de Pape Djibril Fall et des autres opposants en lice, lors du scrutin législatif. “La plupart des opposants ne s’opposent qu’à Ousmane Sonko. Ils ne se prononcent jamais sur les questions de l’heure: le problème foncier, les ressources naturelles. Ils sont des opposants de Macky Sall qui les a financés pour qu’ils attaquent l’opposition”, disait-il lors de la campagne. Des scuds adressés à Pape Djibril Fall et à la coalition AAR. « Le statut de non-inscription à l’Assemblée nationale est contraire à la morale et à l’éthique », affirmait-il encore, après le choix de Thierno Alassane Sall et Pape Djibril Fall d’opter pour le non-alignement. Ces attaques systématiques, qui obéissaient à un fin calcul politicien, ont largement contribué aux événements qui se sont déroulés à la Place de la Nation. Et il est un peu facile de s’en tirer à bon compte par des condamnations et des rappels à l’ordre stériles.

Adama Ndiaye