Hommage national au Pr Amadou Mahtar Mbow : président Bassirou Diomaye Faye magnifie un patriote du savoir et de la dignité

Un patriote du savoir et de la dignité
Ancien directeur général de l’UNESCO, le Pr Mbow incarne l’idéal d’un savoir émancipateur et d’un service public intègre.
De ses premières leçons dans les daaras à la tribune internationale, il fit de l’éducation un outil de souveraineté et de justice.
Un héritage vivant
Le chef de l’État a salué « un homme debout, symbole de dignité africaine », dont l’œuvre inspirera les futures réformes éducatives du Sénégal.
Ancien directeur général de l’UNESCO, le Pr Mbow incarne l’idéal d’un savoir émancipateur et d’un service public intègre.
De ses premières leçons dans les daaras à la tribune internationale, il fit de l’éducation un outil de souveraineté et de justice.
Un héritage vivant
Le chef de l’État a salué « un homme debout, symbole de dignité africaine », dont l’œuvre inspirera les futures réformes éducatives du Sénégal.