Heurts à Touba : L'appel de Samba Kara Ndiaye a Sonko et Cie

"J’aurais aimé aujourd’hui que les partisans de Ousmane Sonko fasse une cagnotte pour dédommager les innocents propriétaires des biens saccagés entre Touba et Mbacke.J’aurais aimé que Ousmane tiennes un autre discours plus apaisant que va t’en guerre.J’aurais aimé que Ousmane Sonko répondent à toutes ses accusations sereinement sans appeler à la résistance ou à la mobilisation de notre jeunesse. La lutte est permanente pour consolider les acquis démocratiques. Rien n’est à négliger. Aujourd’hui au Sénégal on a eu deux alternances pacifiques avec ses dommages collatéraux. On s’oppose aujourd’hui et demain on gère la force publique. Quelle attitude tenir face à l’opposition car l’équilibre et la vitalité démocratique est compris entre Pouvoir et Opposition. Quel discours tenir demain aux opposants qui utiliseront les mêmes méthodes d’aujourd’hui. Oui Ousmane aujourd’hui plus que jamais il faut un discernement un comportement républicain. On se bat pour préserver nos acquis les performances des pères de la nation. Ceux qui viennent à faire la part des choses auront laissé une trace indélébile dans la page historique du Sénégal.Aujourd’hui mobilisons nous face aux enjeux de la sous région au moment où la diplomatie Poutine à l’œil sur notre belle vitrine démocratique. SAMBA KARA NDIAYE PRÈSIDENT MOUVEMENT TROISIÈME VOIE. -- Samba NDIAYE