Heure, format, diffusion : Tout ce qu’il faut savoir sur le discours à la nation de Macky Sall

Le président de la République, Macky Sall, a annoncé samedi à Dakar son intention de révéler aux Sénégalais, ce lundi, s’il sera candidat ou non à l’élection présidentielle du 25 février 2024. “Quelle que soit la beauté de votre message, je ne peux pas vous répondre pour le moment. Cependant, cela sera fait. Lundi, Inch’Allah (s’il plaît à Dieu), je le ferai”, a répondu M. Sall aux maires et aux présidents des conseils départementaux qu’il recevait au palais de la République. Le discours à la Nation du président de la République aura lieu ce lundi à 20h en direct du Palais de la République et sera diffusé sur l’ensemble du réseau synchronisé de la RTS. Sur RTS 2 (Canal+ 215 et canal 5 TNT), le discours du chef de l’État sera traduit simultanément en wolof. Pour les autres diffuseurs qui souhaitent retransmettre le discours à la Nation du président de la République, un signal sans logo sera disponible sur le Canal 19 de la TNT.