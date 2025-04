Haute cour de justice : cinq ministres visés, les deux premiers à passer connus

En conférence de presse, le procureur général près la Cour d’appel de Dakar, Mbacké Fall, avait annoncé que les dossiers de cinq anciens ministres suspectés d’être impliqués dans les irrégularités relevées dans la gestion du fonds Force Covid-19, ont été transmis à l’Assemblée nationale. Objectif : lancer contre eux une procédure de mise en accusation devant aboutir à leur traduction devant la Haute Cour de justice.

Le magistrat n’avait pas cité de nom. Mais pour L’Observateur, Abdoulaye Diop (Culture), Matar Bâ (Sports), Abdoulaye Diouf Sarr (Santé), Moustapha Diop (Industrie) et Mansour Faye (Équité sociale et territoriale) sont les concernés. Et le quotidien du Groupe futurs médias est allé plus loin dans son édition de ce mardi 22 avril en informant que les deux derniers seront les premiers à se présenter devant les parlementaires chargés de déterminer leur sort.

Devant les juges de la commission d’instruction de la Haute cour de justice, embraye le journal, «ils devront notamment s’expliquer sur certains décaissements irréguliers, des marchés fictifs et sur des paiements effectués pour des prestations jamais réalisées, selon les enquêteurs de la Cour des comptes».