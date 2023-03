Habib Beye détruit un cadre du PSG : « Ça fait dix ans qu’il n’a pas progressé »

Dans le Canal Football Club dimanche, Habib Beye, revenant sur l’élimination du PSG mercredi dernier contre le Bayern en C1, a incriminé le milieu de terrain italien, Verratti. « L’échec du PSG a été mis en exergue par un des experts, Habib Beye, entraîneur. « Même dans sa conférence de presse il (Christophe Galtier) ne cible pas le problème. Quand tu arrives à dire on a fait entrer un gamin de 17 ans et à aucun moment, tu n’incrimines (0Marco Verratti) sur les deux buts, tu prends le problème et le déplace sur quelqu’un qui ne va pas t’attaquer, qui ne va pas te poser problème. « Quand j’entends que Bitshiabu est responsable du but, la responsabilité est à 2000% pour Verratti, et ça fait dix ans, c’est comme ça. Ça fait dix ans qu’on a pris un joueur depuis 2012 qui n’a pas progressé d’un iota. On a fait venir Vitinha, un Verratti un peu différent, mais c’est la même chose. A aucun moment, quand vous allez avoir un entraineur qui a les pleins pouvoirs sur la logique sportive, sur l’effectif et sur ce qu’il lui plaise qu’il choisit dans l’effectif. Dans sa conférence de presse, il y a deux questions, soit, je me dis il ne dit pas la vérité, soit il manipulait pour ne pas heurter ces joueurs là… »