Guy Marius Sagna révèle : « Madame Marie Diagne Sène a encore été arrêtée… »

Le député élu sous la bannière de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) Guy Marius Sagna s’est fendu d’un post pour apporter son soutien à Marie Diagne Sène arrêté pour la deuxième fois. In extenso, l’intégralité de sa publication ! « Hier 04 décembre, Madame Marie Diagne Sène a encore été arrêtée une deuxième fois sur son lieu de travail. Libérée le 22 novembre ma conscience et mon esprit n’étaient toujours pas tranquilles raison pour laquelle j’avais interpellé le 27 novembre le gouvernement du président Macky Sall pour savoir si Marie Diagne Sène avait rejoint son poste de travail. Marie Diagne Sène, gendarme ayant réussi brillamment au concours d’entrée à l’ENA et qui a subi la formation en section diplomatie a été ensuite affectée au ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. La cour suprême lui a donné raison. Aujourd’hui le ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur demande à Marie Diagne Sène de rédiger une lettre de démission de la gendarmerie sans lui donner de garantie qu’elle retrouvera son poste au ministère des affaires étrangères. Marie Diagne Sène allaite un enfant de 12 mois qui risque d’être ainsi sevré. Marie Diagne Sène a d’abord été conduite à la gendarmerie de Colobane puis à la gendarmerie de Mbao ou elle est en prison. Elle risque la radiation du fait d’un Etat qui n’est fort que dans l’oppression de celles et ceux qu’il est sensé servir. Marie Diagne Sène a tout mon soutien. GMS, »