Guy Marius Sagna et Aminata Touré scellent leur alliance

Le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP) et l'ancienne parlementaire Aminata Touré ont fait face à la presse avec plus d'une dizaine de collectifs de sénégalais en lutte au siège du FRAPP Guy Marius Sagna a magnifié la présence d’Aminata Touré. Le parlementaire a souligné que l’ancienne Ministre de la justice a toute sa place dans cette assemblée car étant elle aussi victime d’injustice. « Vous êtes au même titre victimes de ce système. C’est à cause des manipulations que l’on vous a déchu de votre poste de député », affirme le parlementaire. « Vous êtes le député du peuple avant même d’être député à l’Hémicycle », a reconnu Aminata Touré. Elle a salué le courage et l’engagement de Guy Marius Sagna, des qualités qui ont marqué l’ancienne parlementaire. Cette dernière a tenu à remercier le mouvement Frapp pour l’invitation. L’ancienne parlementaire déclare même confier son mandat de député à Guy Marius Sagna. « Je salue cette occasion qui m’est offerte de parler au même titre qu’un parlementaire », a salué Aminata Touré.