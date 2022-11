Guy Marius Sagna à Mame Mbaye Niang : « Les travailleurs des hôtels sont lésés, sucés, humiliés… »

Guy Marius Sagna a encore pris la défense des travailleurs des hôtels. Face à Mame Mbaye Niang, ministre du Tourisme et des Loisirs, ce lundi, lors du vote de son Budget, le Député crie au scandale et dénonce le fonctionnement du secteur des hôtelleries qui, selon lui, exploite les travailleurs. On veut savoir que si King Fahd Palace, Terrou Bi, Pullman, Café de Rome, Radisson Dakar, entre autre, font parti de Sénégal ou bien. Qu’on nous dise s’ils ont leur propre chemin ou pas. Pourquoi depuis 1956, les agents des hôtels travaillent 48h et ils sont payés 40h« , regrette Guy Marius Sagna.Le député tire sur le gouvernement. « On parle de tourisme mais on ne parle pas de la situation des travailleurs. On ne peut pas avoir une entreprise sans tenir compte des travailleurs. Notre gouvernement travaille pour le capital et ne respecte pas les travailleurs. On dit souvent qu’on veut développer le tourisme alors que les ouvriers de ce secteur sont exploités, lésés, sucés et humiliés. Je vous dit clairement dans cette anarchie, King Fahd Palace rafle la mise, obligeant ces travailleurs à manger dans les gargotes où se rabrouaient dans les arachides« , a-t-il souligné.