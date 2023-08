Guy Marius Sagna à Macky: "Occupez-vous des oignons que les Sénégalais vous ont confiés..."

Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi devait tenir un point de presse aujourd'hui à 11 h, à la permanence du PUR. Malheureusement, le face-à-face avec les journalistes n’a pas eu lieu, les gendarmes ayant barricadé le siège du parti. «Nous sommes venus pour dénoncer énergiquement une énième forfaiture antidémocratique du président Macky Sall. Quand nous sommes arrivés au siège de PUR pour tenir notre conférence de presse, la porte a été barricadée par les gendarmes qui nous ont dit que personne n'entrerait dans ce siège. Je leur ai demandé s’ils ont un papier, ils ont répondu non, que c’est des ordres. Depuis lors, vous avez vu, nous marchons, nous errons à travers les rues de Dakar pour trouver où tenir notre conférence de presse», a déclaré Guy Marius Sagna. Le membre du Frapp déplore également le fait que l’opposition soit malmenée et l’État les empêche de mener leurs activités. «Après avoir barricadé le siège de Déthié Fall, interdit les manifestations du F24, après avoir dissous le parti Pastef, aujourd’hui, c’est le siège du PUR qui est barricadé pour nous empêcher de l’utiliser. Nous dénonçons cela. Quand on ne peut pas tenir un point de presse pour parler de la vie chère qui est marquée par un kilo d’oignon qui coûte 1 500 F dans certaines localités de notre pays», déplore le député membre du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. «Nous disons au président Macky Sall : occupez-vous de vos oignons ! Occupez-vous des oignons que les Sénégalais vous ont confiés. Au lieu de maintenir 1 000 détenus politiques. Au lieu de travailler nuit et jour pour empêcher la candidature du président Ousmane Sonko. Macky Sall a libéré le président Ousmane Sonko ; il est retenu arbitrairement dans les prisons. Macky Sall, occupez-vous de la vie des Sénégalais !», peste Guy Marius.