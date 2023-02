Guy Marius Sagna : « Sonko aurait été arrêté, jugé et emprisonné si… »

Guy Marius Sagna a indiqué que si Ousmane Sonko faisait partie des dizaines de « nervis de Macky Sall » qui l’ont agressé à Nianing le 05 mai 2021 avec 4 autres membres du Frapp, il aurait été arrêté jugé et emprisonné depuis longtemps. « Si Ousmane Sonko faisait partie des dizaines de nervis de Macky Sall qui m’ont agressé à Nianing le 05 mai 2021 avec 4 autres membres du FRAPP, nos plaintes ne resteraient pas 21 mois sans être traitées. Et Ousmane Sonko aurait été arrêté, jugé et emprisonné depuis longtemps« , a écrit le député. Dans la foulée, il ajoute : « Ces manipulations de la justice par Macky Sall, ces instrumentalisations de la justice, ces dénis de justice…ne peuvent que provoquer révolte, révolution, résistance. » « Forte pensée pour mon camarade et frère Nit Dof une des victimes de cette justice instrumentalisée par le président Macky Sall« , a conclu le parlementaire.