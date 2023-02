Guy Marius Sagna : « 113 détenus politiques… jetés en prison par Macky Sall… »

D’après Guy Marius Sagna, ils sont au nombre de « 113 détenus politiques actuellement au Sénégal jetés en prison par Macky Sall« . Soit « 69 à Diourbel, 41 à Rebeuss, 01 au camp pénal, 02 au commissariat central« , selon toujours l’activiste. « Dans un Sénégal néocolonial la place des patriotes est en prison. Macky, plus tu décernes des mandats de dépôt et plus nous sommes déterminés à faire face à ta 3e candidature« , prévient-il.