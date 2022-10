Guéguerre au Parti socialiste : Alioune Ndoye tente de raisonner les rebelles…

Le Parti Socialiste (PS) est miné par des querelles internes depuis le décès de feu son Sg Ousmane Tanor Dieng. Alioune Ndoye est revenu sur la question ce dimanche, au »Grand Jury » de la Rfm. D’après le maire de Dakar Plateau, « ces individus ont peut être exprimé leur droit. Je n’aurais pas conseillé de faire comme ca, parce que si on estime le Parti socialiste, c’est parce qu’on le qualifie de parti organisé, de parti où l’on travaille avec méthode, etc. Je n’approuve pas la démarche, parce que la démarche, dans le Parti socialiste, il faut savoir tirer des leçons« . « Ce genre de petites guéguerres nous ont beaucoup coûté en tant que parti. C’est ce qui a amené que nos rangs ont pu être désertés du fait de ce genre de querelles. Il faut savoir tirer les leçons du passé« , conseille le responsables socialiste.Il poursuit : « Le parti doit être dans des formes d’assises pour discuter de la plupart de ces questions internes et je pense que c’est la meilleure chose à faire. Il ne s’agit pas de nous fragiliser entre nous. Une entité est faite pour que justement les gens partagent les mêmes avis, les mêmes idées. Mais partager des avis, c’est discuter ! Dans un cercle, parfois on n’est pas d’accord à l’unanimité. C’est extrêmement rare, parce que nous sommes des humains. Mais généralement quand une majorité se dégage, on défend, c’est cela la démocratie« . Certains d’entre les membres du Parti Socialiste fustigent le retard de la tenue d’un congrès. Alioune Ndoye précise qu’aucune date, pour le moment, n’a été retenue. « Plusieurs séances se sont passées… Le parti est en train de préparer des assises de son Bureau politique où toutes ces questions vont être mises sur la table pour sortir des décisions qui engagent le parti« , précise M. Ndoye.