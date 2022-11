Guédiawaye : pourquoi Racine Talla et Ahmed Aïdara font la paix

Le maire de Guédiawaye, Ahmed Aïdara, était hier, mercredi, en visite à la mairie de Wakhinane Nimzath, dirigée par Racine Talla. Les deux hommes sont dans deux camps politiques opposés. Le premier est de Yewwi Askan (opposition) et le second de Benno (mouvance présidentielle). Jusque-là, ils ne manquaient aucune occasion pour s’envoyer des piques. Ils ont décidé d’enterrer la hache de guerre dans l’intérêt de leurs administrés, selon Le Quotidien, qui a assisté à la rencontre. «Après la politique, vient le temps du travail, a lancé Racine Talla. Aujourd’hui, j’ai senti un maire qui connait ses préoccupations et qui a dégagé ses priorités. Il sait ce qu’il veut, et il l’a exprimé très clairement.» Ahmed Aïdara acquiesce. «La mairie est un démembrement de l’État. Guédiawaye compte cinq communes plus la Ville. Et dans le cadre de l’intercommunalité, la Ville a l’obligation d’intervenir dans les cinq communes. J’ai échangé avec le maire Racine sur le projet de crédit municipal qui sera départemental, un centre de formation professionnel ainsi que des plans de développement communal comme départemental.» Le maire de Guédiawaye ajoute : «Pour ce qui concerne le littoral, nous avons entendu les problèmes. Les populations de Guédiawaye doivent bénéficier du site.»