Grève du Secteur primaire : 48 heures renouvelables encore…

L’intersyndicale des travailleurs du secteur primaire a décidé de décréter encore, une grève générale de 48 heures renouvelables à compter de ce mardi, sur l’étendue du territoire nationale en attendant, une réunion avec le ministre Gallo Ba, pour une sortie de crise . La décision a été prise hier, lors d’une conférence de presse.



Ils ont également profité de l’Occasion pour dénoncer et condamner l’agression de leur camarade Nogoye Diop, par un mareyeur .

Selon eux, ces agressions deviennent de plus en plus récurrentes et constituent de réelles difficultés dans l’exercice de leurs fonctions.