Grève de la faim de Ousmane SONKO: 30 jours après, son état de santé atteint un seuil alarmant

Le leader du PASTEF, Ousmane SONKO, a atteint aujourd’hui le 30ème jour de sa grève de la faim. Son état de santé est désormais préoccupant, son pronostic vital étant engagé. C’est ce qu’a déclaré son avocat, Me Ciré Clédor LY, dans un communiqué récent. « L’état de santé de M. Ousmane SONKO a atteint ce jour du 30 Août 2023 un seuil alarmant, au point qu’il est à craindre que les seuls soins médicaux ne puissent plus lui éviter une dégradation irréversible de ses organes vitaux », a déclaré Me LY. Il a également appelé le président de la République à nommer un ministre de la Justice plus compétent que l’actuel, Ismaïla Madior FALL, et a exigé la libération immédiate de son client. « Je lance un appel pressant au président de la République pour qu’il remplace sans tarder le ministre de la Justice par un homme sage qui maîtrise les arcanes de la justice et le droit international des droits de l’homme », a ajouté l’avocat. « Il doit s’impliquer pour la libération immédiate d’Ousmane SONKO pour ne pas avoir à porter le fardeau de ce qui est désormais très prévisible ». Ousmane SONKO présente, selon ses proches, un début d’insuffisance rénale, un déficit cardiaque ainsi qu’une paralysie complète de la partie gauche de son corps.