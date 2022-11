Grèce : le cri du cœur de la communauté sénégalaise

Après l’avoir écourtée pour apporter son soutien à Ousmane Sonko, pour son face-à-face avec le Doyen des juges dans le cadre de l’affaire Sweet Beauty, Déthié Fall a repris sa tournée internationale. Il était avant-hier, mercredi, à Athènes, en Grèce. D’après Les Échos, qui donne l’information, la communauté sénégalaise a partagé avec le président du Parti républicain et du progrès (PRP) leurs préoccupations. «Ils ont tenu à se mobiliser et à faire le déplacement malgré la grève dans le secteur des transports, salue Déthié Fall, repris par Les Échos. Ils nous ont fait part des difficultés auxquelles ils sont confrontés à travers un mémorandum qu’ils m’ont remis. Des difficultés liées essentiellement à l’obtention et au renouvellement de documents administratifs, aux problèmes d’intégration et de xénophobie, aux difficiles conditions de travail, au rapatriement des corps, à la situation des Sénégalais dans les prisons, à la prise en charge des cas de maladies graves, etc.» Le leader du PRP informe avoir transmis ces doléances au président du groupe Yewwi Askan Wi à l’Assemblée nationale, Birame Soulèye Diop. Il souhaite que le mémorandum des Sénégalais de Grèce fasse «l’objet d’un traitement durant les travaux au sein des commissions concernées à l’Assemblée nationale».