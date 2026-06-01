Gouvernement : PASTEF annonce son retrait et refuse de participer à la nouvelle équipe

Coup de théâtre sur la scène politique sénégalaise. Le parti PASTEF-Les Patriotes a annoncé qu’il ne participera pas au prochain gouvernement et qu’aucun de ses membres ne figurera dans la future équipe ministérielle.



Dans une déclaration officielle, le président du parti a indiqué que plusieurs échanges ont eu lieu ces dernières semaines avec le Président de la République du Sénégal dans le cadre de la mise en place du nouveau gouvernement.



Selon le communiqué, un long entretien s’est tenu entre les deux parties afin d’examiner les modalités de participation de PASTEF à l’exécutif. Si certaines convergences ont été constatées, des désaccords majeurs subsisteraient, notamment sur la place et le rôle de la majorité dans le fonctionnement du futur gouvernement.



Le parti affirme également avoir formulé de nouvelles propositions à l’issue d’une réunion de restitution avec ses instances dirigeantes. Ces propositions n’auraient toutefois pas reçu une suite favorable.



Face à cette situation, PASTEF a décidé de ne pas prendre part au gouvernement à venir. Le parti précise qu’il n’y sera représenté par aucun ministre.



Malgré cette décision, la formation politique a adressé ses vœux de réussite à la future équipe gouvernementale, tout en annonçant qu’elle reviendra ultérieurement avec davantage d’explications sur les raisons de son choix.



Cette annonce pourrait marquer un tournant important dans les relations entre le parti majoritaire à l’Assemblée nationale et l’exécutif, alors que le pays s’apprête à entrer dans une nouvelle phase politique.