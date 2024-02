Gouvernement : Amadou Bâ sonne la mobilisation

Si l’on en croit Source A, le Président Macky Sall et son Premier ministre, Amadou Bâ, sont en phase à propos du report de la présidentielle, contrairement aux rumeurs qui suggèrent une brouille entre les deux hommes à cause notamment du réaménagement du calendrier électoral. Le journal rapporte que ce mercredi en Conseil des ministres, le chef du gouvernement a clamé son soutien à la décision de son patron, annoncée le 3 février, d’abroger le décret convoquant le corps électoral le 25 prochain. Il a en plus remercié le chef de l’État, qui lui a renouvelé sa confiance. Amadou Bâ est allé plus loin. Source A rapporte qu’il a demandé aux ministres de prendre les dispositions pour une bonne organisation du dialogue national prôné par Macky Sall et une «parfaite conduite du processus électoral».