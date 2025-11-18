Gouvernance douanière régionale : Dakar réunit les experts de l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Le Comité d’audit et financier au cœur des enjeux

La première phase de ce rendez-vous sous-régional a été consacrée à la séance du Comité d’audit et financier, présidée par Papa Thialaw FALL, Directeur de la Réglementation et de la Coopération internationale (DRCI).



Au nom du Directeur général des Douanes du Sénégal, M. FALL a souligné l’importance stratégique de ce Comité, le qualifiant "d’organe essentiel au bon fonctionnement de notre gouvernance régionale".



Selon lui, le Comité d’audit joue un rôle décisif dans :



L'analyse, la transparence et la conformité des actions menées par les structures régionales.



Le renforcement de la confiance entre les administrations douanières.



La garantie d'une gouvernance financière irréprochable au service d’une coopération plus intégrée et performante.



Objectifs : Consolider les acquis et inspirer les réformes

Papa Thialaw FALL a réaffirmé l'engagement de la Direction générale des Douanes du Sénégal à soutenir cette dynamique régionale. Il a exprimé sa conviction que les conclusions de la réunion permettront de "consolider les acquis" et d’inspirer de futures réformes visant à renforcer la gouvernance de l’OMD-AOC.



Cette rencontre technique s'est tenue en présence de personnalités clés, notamment le Directeur général des Douanes du Mali et des représentants des 24 États qui composent la Région OMD-AOC.



L’OMD-AOC œuvre activement pour le renforcement des capacités des administrations douanières par l’assistance mutuelle, la lutte contre la fraude, et la modernisation des services.



La cérémonie officielle de lancement des travaux de la 31ᵉ réunion des Experts est prévue pour ce mercredi 19 novembre.