Gestion nébuleuse : Plusieurs plaintes sur la tête de Cheikh Sall.

Cheikh Sall a déjà été épinglé par au moins quatre (4) rapports d’audit ( IGE gestion) de Matabara Diop, Cour des comptes toujours au COUD, rapport de l’OFNAC sur la gestion de Cheikh Oumar Hanne où il a été nommément cité avec exigence de remboursement, ARMP sous sa propre gestion du CROUS de Thiès). Seulement à chaque fois, rapporte le Témoin, il n’a jamais été inquiété. Mieux, après chaque audit accablant, il bénéficie curieusement d’une promotion. Cette impunité selon beaucoup est due à ses liens de parenté avec l’aide de camp du Chef de l’Etat, le Général Meissa Selle Ndiaye dont il est le neveu et à sa proximité avec l’ancien ministre de l’enseignement supérieur et maire de Ndioum qui l’a fait nommé à ce stratégique poste de Directeur du CROUS de Thiès. D’ailleurs avant ce rapport de l’ARMP, Cheikh Sall a déjà fait l’objet d’une plainte à l’ofnac pour des faits supposés de corruption bizarrement confortés par le rapport de l’autorité de régulation des marchés publics. Officiellement à la retraite, il continue à trôner pour on ne sait quelle raison à la tête de cet établissement où, selon beaucoup de témoignages recueillis, il opère un véritable carnage financier.