Gestion du PS : Des cadres socialistes recadrent Alioune Ndoye et rappellent la volonté de Tanor pour 2024…

« Comment ose-t-il nous inviter à cautionner la gestion actuelle du parti socialiste par la Secrétaire Générale intérimaire ou Suppléante ? » Une interrogation du Bureau Exécutif de l’IRAS qui, visiblement n’a pas apprécié la sortie de leur camarade de parti sur le fonctionnement de leur parti. « Le camarade Alioune Ndoye, membre du secrétariat exécutif national du bureau politique, maire de Dakar Plateau , ministre de l’environnement et candidat lapidé , ridiculisé et laminé par Barthélémy Diaz aux dernières élections législatives du 31 juillet 2012 a définitivement renoncé aux valeurs cardinales qui fondent le parti socialiste« , selon ces cadres socialistes regroupés autour de l’IRAS. D’après eux, « le constat fait par l’Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes (IRAS) dans son mémorandum est sans équivoque : BBY est un cercueil en fer pour le parti socialiste qu’il faut ici et maintenant ouvrir avant décomposition totale et définitive. Soutenue par un clan obnubilé par la préservation des intérêts crypto personnels, la secrétaire générale intérimaire dont l’exercice dépasse le mandat de son prédécesseur élu pour quatre ans en 2014, continue à torpiller les textes du parti socialiste soumis , vassalisé et assujetti à l’APR dans la morbide coalition BBY« . Et de poursuivre : « Alioune Ndoye nous demande de nous taire devant le marchandage de ce qui reste de nos ambitions de reconquête et d’exercice du pouvoir ; d’être complice de la violation flagrante de la parole donnée. Alioune Ndoye, si l’honnêteté compte pour lui, sait pertinemment que la fin du compagnonnage était envisagée par feu Ousmane Tanor Dieng pour 2024. C’est dire que renoncer à la présentation d’un candidat issu du parti socialiste à la présidentielle de 2024 serait une trahison de la vision de feu Ousmane Tanor Dieng« . « Si Alioune Ndoye est prêt pour trahir, il en a le droit et la liberté, mais le parti socialiste, sans lui, ne reculera devant rien ni personne pour concrétiser la vision de OusmaneTanor Dieng : prendre en main le destin socialiste en 2024« , pestent-ils dans une note parvenue à Senego. Raison pour laquelle ils estiment que « le prochain séminaire sera l’occasion de définir les modalités de la tenue du congrès extraordinaire pour : 1 Parachever le renouvellement , moderniser le fonctionnement et rajeunir la composition du secrétariat exécutif national ; 2 afficher notre ferme volonté de retirer le parti socialiste sans condition ni délai de la coalition BBY ; 3 imposer le renoncement à tous les mandats obtenus sous la bannière de BBY ; 4 déterminer avant mars 2023 de nouvelles offres politiques et modalités de choix du candidat socialiste à la présidentielle de 2024« . « L’IRAS ne doit perdre de vue les intérêts des jeunes qui fournissent efforts et sacrifices pour que ne meurt pas le destin socialiste ( version Ousmane Tanor Dieng). Contre vents et marées, les jeunes du parti se déploient aux quatre coins et centre du Sénégal pour défendre des politiques qui les abandonnent à la gare. L’IRAS dit non à ces injustices faites à plusieurs jeunes générations socialistes mais aussi exigent leur promotion dans tous les appareils« , conclut le Bureau exécutif de l’IRAS.