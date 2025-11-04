Gestion du Cadre de vie, du PROMOGED et de la SONAGED : le ministre Abdourahmane Diouf renforcé

La passation de services entre le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Moussa Balla Fofana, et le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, El Hadji Abdourahmane Diouf, s’est tenue ce lundi, conformément au décret n°2025-1431.



Ainsi, les structures telles que la Direction du Cadre de vie, le Programme de gestion des déchets solides (PROMOGED) et la Société nationale de gestion des déchets (SONAGED) passent désormais sous la tutelle exclusive du ministère de l’Environnement et de la Transition écologique (METE), dirigé par Abdourahmane Diouf.



Selon le ministre Abdourahmane Diouf, cette évolution vise à "unifier la stratégie nationale de protection de l’environnement et à renforcer l’efficacité de la gestion du cadre de vie dans toutes ses dimensions, de la propreté urbaine à la valorisation des déchets".



La cérémonie a permis la remise des dossiers et la présentation des projets en cours. Elle symbolise, selon Abdourahmane Diouf, la volonté du gouvernement d’assurer une meilleure articulation entre aménagement du territoire, environnement et développement durable, dans la perspective d’un Sénégal plus vert et plus résilient.

