Gestion de la Covid-19 : Benno Bokk Yakaar félicite le président Macky Sall pour ses initiatives et appelle le peuple à ne pas se relâcher dans la lutte contre le virus.

Analysant l'évolution de la pandémie du coronavirus au Sénégal, la Coalition BBY constate avec satisfaction la gestion rigoureuse et concertée de cette crise de dimension planétaire par le gouvernement sous le leadership du Président Macky SALL.







En effet, toutes les mesures avisées, courageuses et salutaires prises avant même l'apparition des premiers cas positifs dans notre pays, par Monsieur le Président de la République Macky SALL, ont sans nul doute contribué à réduire sensiblement pour le peuple sénégalais, les effets désastreux de cette grave crise sur le plan sanitaire, économique et social.







La Coalition BBY exprime sa grande fierté devant les initiatives et les actes de leadership posés par Monsieur le Président Macky SALL au niveau sous-régional, régional et international et les succès obtenus à la suite de son plaidoyer fort et pertinent mené en faveur de l'annulation de la dette africaine et pour un nouveau système financier international plus juste et plus équitable pour les pays en voie de développement.







Relativement à la deuxième série de mesures d'assouplissement des contraintes liées à la pandémie, tous les observateurs avertis perçoivent clairement que cette crise et les mesures pour la contrer comportent une dimension sanitaire évidente mais aussi une dimension sociale et économique indéniable. Ne considérer qu'une dimension au lieu des deux autres serait simplement irresponsable et nous conduirait dans une impasse. Aussi les mesures devaient-elles être équilibrées et évolutives ?







Aussi la Coalition BBY félicite chaleureusement le Président Macky SALL pour sa grande capacité d'écoute et sa faculté à réajuster la stratégie de gestion de cette crise en fonction de l'évolution de la pandémie et salue les mesures opportunes et équilibrées qu'il a annoncées pour faire face à l'étape actuelle de la situation sanitaire, sociale et économique de notre pays.







En même temps BBY demande au peuple sénégalais de ne pas relâcher sa vigilance mais de renforcer les gestes barrières que sont le lavage des mains, le port de masque et le respect de la distanciation physique permettant de contrer la propagation du virus.







Dans ce cadre la coalition de la majorité présidentielle demande à tous ses responsables et militants non seulement de donner l'exemple mais aussi à être des vecteurs de sensibilisation de leur entourage.







En tout état de cause, la Coalition BBY renouvelle son hommage au peuple sénégalais pour sa grande maturité et son refus de céder à la manipulation des partisans et promoteurs de scénarios catastrophes. Elle salue son adhésion sans réserve, aux mesures fortes et efficaces prises par le gouvernement afin d'enrayer au plus vite la présence du coronavirus au Sénégal.







Se réjouissant du pertinent programme de résilience économique et social initié par le Président de la République Macky SALL, la Coalition BBY se félicite et encourage la consolidation du dialogue et de la concertation avec tous les acteurs politiques de tous bords, les leaders des organisations socioprofessionnelles, de la société civile, les chefs religieux et le clergé en vue du renforcement du consensus national .







En ce qui concerne la situation scolaire, tout en félicitant le corps enseignant dans toute sa diversité pour son engagement et son dévouement à la cause de l'école sénégalaise, la Coalition BBY exhorte le gouvernement à associer pleinement tous les acteurs de l'Education dans la recherche de solutions idoines pour une reprise des cours dans les meilleurs délais et dans des conditions sanitaires optimales.







Analysant la situation internationale, la Coalition BBY exprime sa profonde douleur et sa grande consternation face au meurtre à caractère ouvertement raciste du citoyen Afro-Américain Georges FLOYD.







La Coalition BBY exhorte le gouvernement et le peuple sénégalais à joindre leurs voix à celles de tous les citoyens du monde qui luttent pour le respect de la dignité humaine et le bannissement à jamais du racisme sous quelque forme que ce soit.







Notre pays étant un des berceaux du Panafricanisme renouvelle sa solidarité agissante à tous les Afro-descendants à travers le monde.







Fait à Dakar, le 08 juin 2020