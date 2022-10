Gaston Mbengue dézingue Ngouda Mboup et taxe Alioune Tine de « dorkaat »

Après Malick Gakou, le promoteur de Lutte, Gaston Mbengue, attaque sévèrement le constitutionnaliste Ngouda Mboup, le Fondateur D’Afrikajom Center, Ancien Président de la Raddho, Alioune Tine et certains défenseurs des droits de l’homme. Selon lui, ces gens sont des profitards qui n’ont rien à léguer à nos enfants. « J’avais énormément du respect pour Ngouda Mboup. Mais, ce qu’il a fait est mauvais. Je crois maintenant à Aissatou Diop Fall qui dit qu’il n’est pas un constitutionaliste. On pensait qu’il est neutre, mais il est de Pastef. Il n’a pas besoin de se justifier. Dans ce pays, on peut tromper les gens une fois mais pas tout le temps« , a déclaré Gaston Mbengue qui compare Ngouda Mboup à un faux médecin. Le promoteur de Lutte tire sur les droits de l’hommiste. « Des gens comme Alioune Tine n’ont rien fait dans ce pays. Ils n’ont aucun héritage à laisser pour nos fils. Il prend les organisations pour uniquement faire de l’argent. Plusieurs organisations des droits de l’hommiste sont là pour se faire de l’argent. On ne va pas laisser ces gens brûler le pays. Ces gens ne peuvent pas dicter à Macky Sall ce qu’il doit faire« , peste Gaston.