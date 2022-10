Gaston Mbengue à Yancoba Diatara : « Tu recevras des gens qui ne sont mus que par leurs intérêts… »

Gaston Mbengue avertit le nouveau ministre des Sports. Il a, en effet, demandé à Yancoba Diatara qui lui a rendu visite mercredi dernier aux Maristes, de faire très attention par rapport aux personnes qu’il va recevoir dans son bureau. Selon le promoteur, certains ne seront là que pour leurs intérêts. « Tu as marqué un grand coup aujourd’hui et démarré exactement comme l’avait fait ton prédécesseur Matar Ba. Tu vas recevoir dans ton bureau des gens qui ne sont mus que par leurs propres intérêts. Mais n’accepte pas qu’ils te mettent en mal avec les autres juste pour se faire une place. « , dit-il dans les colonnes de Les Arènes visité par Senego. « Si tu as besoin de conseils et que tu me sollicites », ajoute Gaston Mbengue, « je suis disposé à te les donner ». Makane, le fils de Gaston Mbengue, Tapha Guèye de Fass, les promoteurs Dièye Sène, Djiby Ndiaye, Petit et son coordonnateur Abdou Lakhad Ndiaye ont assisté à la rencontre.