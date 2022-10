Gamou : Florilège de messages politiques

Macky Sall J’adresse mes vœux de chaleureuses félicitations à la Oumah Islamique, à la communauté musulmane du Sénégal en particulier, à l’occasion des célébrations du #Maouloud, marquant la date anniversaire de la naissance du Prophète Mohammed (PSL). Amadou Ba À l’occasion de la célébration de la naissance du Prophète Mohamed (PSL), je souhaite un bon #Maouloud à toute la communauté musulmane d’ici et d’ailleurs. Que toutes les prières soient exaucées par la grâce du Sceau de la Prophétie! Bon Gamou à tous. Aminata TOURE A l’ocassion du Maouloud, j’adresse à toute la communauté musulmane mes voeux de santé et de paix. Que Allah veille sur notre cher pays et préserve notre stabilité. J’invite aussi les conducteurs à redoubler de prudence sur les routes. Thierno Alassane Sall En ce jour, où nous célébrons la naissance du prophète Mohammed (paix et salut sur lui), je prie pour que toujours règne la concorde dans notre pays. Mes meilleurs vœux à toute la Oumma à l'occasion du Mawlid ! Victorine Ndeye Je souhaite un bon #Maouloud à toute la communauté musulmane d’ici et d’ailleurs. Que les prières soient acceptées. Bon Gamou ! Déthié FALL, Président du PRP Chers compatriotes, En ce jour de célébration de la naissance du Prophète Seydina Muhammad Rassoulilah SAW, je convoite d'Allah SWT que toutes les prières formulées soient exaucées. Je souhaite à toutes et à tous un bon Gamou.