Gakou dément et défie Gaston : « Sors tes preuves… » vidéo

Malick Gakou sort pour la première fois de son mutisme, pour apporter un démenti formel après les accusations de Gaston sur son rapprochement avec Macky Sall. « Je n’ai aucune forme de relation avec Macky Sall. Et je défie les personnes qui pensent que je parle avec Macky Sall. Je les défie, ils n’ont qu’à sortir les preuves… » Et d’ajouter : « Macky Sall a détruit beaucoup de mes sociétés, plus de 11 milliards d’impôt. »