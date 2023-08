Gabon : Perquisition chez un proche d’Ali Bongo, plusieurs valises remplies de billets de banque retrouvées

Juste après l’annonce de la victoire de Ali Bongo à la Présidentielle, des militaires gabonais, parmi lesquels la garde républicaine, ont perpétré un coup d’État contre le régime en place. Ces soldats sont intervenus sur la chaîne de télévision publique Gabon 24 pour annoncer l’annulation des élections et la dissolution des institutions. Et ce, avant de mettre fin au régime de Ali Bongo. Mieux, les hommes du patron de la garde présidentielle gabonaise Brice Oligui Nguema ont également procédé à plusieurs arrestations. Les personnes arrêtées sont Noureddin Bongo Valentin, fils et conseiller du chef d’État déchu, Mohamed Ali Saliou, directeur de cabinet adjoint, Jessye Ella Ekogha, conseiller spécial et porte-parole de la présidence gabonaise, Abdul Hosseini, conseiller de la présidence, Ian Ghislain Ngoulou, directeur de cabinet d’Ali Bongo,…Suites à ces arrestations, des hommes ont ainsi perquisitionné le domicile de ce dernier. Plusieurs valises remplies de billets de banque ont été retrouvées, à cet effet. La somme est estimée à 4 milliards 188 millions de FCFA, selon le journaliste Boris Bertolt. Une information confirmée par « Le petit journal Gabonais » .