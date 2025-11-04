GFM : le plan de restructuration qui fâche, une réunion d'urgence convoquée par le syndicat

Face aux difficultés économiques, le Groupe futurs médias (GFM) a enclenché un plan de restructuration. Selon Source A, qui donne l'information, ce plan prévoit le licenciement d’une partie de son personnel pour motif économique, ainsi qu'une réduction des salaires effective dès le 1er novembre. Cette baisse de rémunération atteint 10 % pour certains et 15 % pour d’autres, selon le niveau de solde des employés, détaille la même source.



Contacté par le journal, Mamadou Fall, le secrétaire général de la section Synpics de GFM, dénonce une décision prise de manière unilatérale, sans aucune consultation des partenaires sociaux. Le syndicaliste, qui affirme n’avoir été ni informé ni associé, annonce la tenue d’une réunion d’urgence dès mercredi pour définir la réponse à apporter à cette mesure.



Source A précise enfin que ses tentatives pour joindre la Direction des ressources humaines du groupe de presse sont restées vaines.

