Front social autour de la cherté de la vie: « Ñoo Lank » dans la rue, disqualifie le régime

Le mouvement « Ñoo Lank » a organisé ce vendredi une marche pacifique pour dénoncer la cherté de la vie. Une mobilisation qui a enregistré la participation de plusieurs mouvements notamment Frapp, les travailleurs regroupés autour de la CSA, Cheikhouna Keïta, la République des Valeurs, Guem Sa Bop, Rappel à l’Ordre etc.







Le mouvement « Ñoo Lank » qui a d’abord décrié la situation insoutenable des familles qui dénoncent vigoureusement la hausse incompressible du « Woyofal ». Mais cette dénonciation contre la cherté de l’électricité n’est pas seulement le prétexte de la manifestation : « nous dénonçons également cette incompétence des autorités qui, depuis près de deux ans, sont dans un tâtonnement incessant. Nous sommes mal barrés », a regretté un des manifestants.







Le front social n’a pas été en reste face aux revendications des mouvements présents à cette mobilisation. Il dénonce les conditions que les travailleurs sont en train de vivre dans les entreprises à l’agonie.

