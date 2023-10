France : Isabelle Adjani et Mamadou Diagna Ndiaye dans la tourmente d’une affaire de fraude fiscale

L’actrice française, Isabelle Adjani, est actuellement jugée à Paris pour une affaire de fraude fiscale et de blanchiment d’argent. Au cœur de cette affaire se trouve une donation controversée d’un montant de 1,2 million d’euros, faite par l’homme d’affaires sénégalais, Mamadou Diagna Ndiaye, en 2012. M. Ndiaye, reconnu pour sa générosité, a avoué avoir fait cette donation sans contrepartie. Il l’a qualifiée de cadeau de mariage à destination d’Isabelle Adjani et de son compagnon de l’époque, le réalisateur américain Daniel Day-Lewis. Selon lui, cette donation n’aurait pas été déclarée à l’administration fiscale, mais serait en conformité avec la législation française. Cependant, cette version des faits est contestée par le fisc français. Les enquêteurs soupçonnent que cette donation pourrait avoir servi à blanchir de l’argent. Mamadou Diagna Ndiaye est un homme influent dans le monde des affaires, conseiller du Président sénégalais Macky Sall et membre du Comité International Olympique. Pour Ndiaye, cette donation était simplement un geste amical envers une proche, l’actrice Isabelle Adjani. Il est difficile de comprendre pourquoi un tel montant aurait été offert pour un simple cadeau de mariage. Isabelle Adjani est également soupçonnée d’avoir caché un compte bancaire américain et d’avoir utilisé une société offshore pour dissimuler l’origine de ses revenus. Si elle est reconnue coupable de fraude fiscale et de blanchiment d’argent, elle risque une peine de prison. De même, Mamadou Diagna Ndiaye pourrait être poursuivi pour complicité de ces délits et risquerait une peine de prison allant jusqu’à cinq ans et une amende pouvant atteindre 750 000 euros. Mamadou Diagna Ndiaye a déclaré être prêt à coopérer avec la justice pour prouver son innocence.