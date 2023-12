France : Aminata Touré crie au scandale après le passage de Amadou Ba à Matignon

Aminata Touré, candidate à l’élection présidentielle au Sénégal, a exprimé son mécontentement face à la récente rencontre entre le Premier Ministre Amadou Ba et son homologue français à Matignon. À moins de trois mois du scrutin, Aminata Touré a qualifié cette réunion de « confusion de genre diplomatiquement inopportune ». Elle souligne l’importance pour les partenaires étrangers de maintenir une totale équidistance entre tous les candidats dans le contexte actuel de l’histoire du pays. La déclaration d’Aminata Touré intervient alors que l’échéance présidentielle approche, mettant en avant la nécessité d’une neutralité diplomatique pour garantir des élections justes et équitables. La candidate appelle ainsi à la prudence et à la non-ingérence étrangère dans le processus électoral sénégalais. Le coup de gueule prononcé de Mme Aminata Touré sur X (Twitter) : « A moins de trois mois de l’élection présidentielle, Amadou Ba, le Premier Ministre et candidat du Président sortant Macky Sall est reçu à Matignon par son homologue français.Je déplore cette confusion de genre diplomatiquement inopportune. Nos partenaires au développement et pays-amis, à cette période particulière de l’histoire de notre pays, se doivent de pratiquer une totale équidistance entre tous les candidats à la prochaine élection présidentielle ».