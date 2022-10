Forum économique sur l'investissement : Macky Sall dans les airs pour Riyad

Après avoir présidé la cérémonie d'ouverture des travaux de la 8ème édition du forum international de Dakar sur la paix et la sécurité ce lundi 24 octobre, le Chef de l’Etat a quitté Dakar cette après-midi à destination de Riyad (Arabie Saoudite). Selon la Présidence de la République, qui rapporte l'information, le Président Macky Sall va participer à un forum économique sur l'investissement. A son départ à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass, le Président Sall a été salué par le Premier ministre et d’autres personnalités civiles et militaires. Le retour du président de la République Macky Sall est prévu demain mardi, signale la même source.