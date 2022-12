Fonds covid-19 : Aminata Touré et Guy Marius Sagna rappellent leur saisine à Amadou Ba

Les parlementaires Aminata Touré et Guy Marius Sagna ont conjointement adressé une lettre ouverte au Premier ministre Amadou Ba. Celle-ci constitue un rappel à une invitation à l’Assemblée nationale pour débattre du dernier rapport de la Cour des Comptes relatif à la gestion des fonds destinés à la lutte contre la Covid-19. « Monsieur le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 92 et 94 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale qui régissent les questions d’actualité au gouvernement, nous avons demandé, il y a déjà une semaine, votre présence à l’Assemblée nationale pour discuter avec la représentation nationale du rapport de la Cour des Comptes relatif à la gestion accablante des fonds Covid », lit-on dans la lettre ouverte « N’ayant obtenu aucune réaction de votre part, nous vous interpelons par voie publique afin que vous vous conformiez aux dispositions de la loi », poursuivent les parlementaires Aminata Touré et Guy Marius Sagna.