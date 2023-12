Fin de mandat pour les membres du CESE

Le mandat des membres du Conseil économique, social et environnement (CESE) est arrivé à expiration. Clap de fin. Le mandat des membres du CESE est terminé depuis le mois d’aout 2023. Mais jusqu’à présent, il n’a toujours pas été renouvelé. Alors que le chef de l’Etat est censé désigner de nouveaux membres, son décret n’est pas toujours tombé, note SourceA. Le décret de nomination des membres du CESE a été publié au mois d’aout 2023. Ils ont été installés au mois de septembre de la même année. Théoriquement donc, leur mandat qui est de 5 ans pour certains a expiré depuis trois mois. Les autres étant nommés pour une durée de un an. Le journal signale que si le chef de l’Etat n’a pas encore sorti son décret, c’est à cause de la tenue des élections de représentativité des centrales syndicales. A signaler que l’expiration du mandat des membres du CESE ne concerne le président de l’institution Abdoulaye Daouda Diallo. note Les Echos. Qui souligne que le choix d’Aminata Tall à la tête du Conseil ne fait pas consensus. Pour beaucoup de membres de la majorité présidentielle, l’ancienne libérale n’est pas très engagée et son poids électoral est en chute libre. Les membres du Conseil sont nommés pour un mandat de cinq (05) ans, renouvelable une fois (article 9 de la loi organique n°2012-28 du 28 décembre 2012). Les conseillers en exercice ont été nommés par le décret n° 2013-479 du 12 avril 2013 et leur mandat arrive à terme le 11 avril 2018.