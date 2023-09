Fiche de parrainage de Sonko : Le parti PUR réagit

« Nous venons d’apprendre avec consternation le rejet de la candidature d’Ousmane Sonko par le gouvernement sénégalais. Cet acte constitue une énième forfaiture non seulement à son encontre, mais également à l’égard de tout citoyen épris de justice. Nous lançons un appel solennel à tous nos militants et sympathisants pour qu’ils demeurent unis, vigilants et mobilisés face à un régime liberticide qui, de manière constante, expose ses faiblesses, tout en manifestant un désir ardent d’éradiquer toute opposition démocratique. Que la justice prévale, que la voix du peuple soit entendue », lit-on dans le communiqué « Nous venons d’apprendre avec consternation le rejet de la candidature d’Ousmane Sonko par le gouvernement sénégalais. Cet acte constitue une énième forfaiture non seulement à son encontre, mais également à l’égard de tout citoyen épris de justice. Nous lançons un appel solennel à tous nos militants et sympathisants pour qu’ils demeurent unis, vigilants et mobilisés face à un régime liberticide qui, de manière constante, expose ses faiblesses, tout en manifestant un désir ardent d’éradiquer toute opposition démocratique. Que la justice prévale, que la voix du peuple soit entendue », lit-on dans le communiqué